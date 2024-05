Glasfaserausbau in Wachtberg Gemeinde erwägt rechtliche Schritte

Denn was ihm nicht in den Kopf gehen will: „Wir haben den Tiefbauern der Telekom und von b:nt vorher genau erklärt, was sie machen sollen. Die Tiefbauer haben dabei mit dem Kopf genickt und am Ende aber alles dann doch ganz anders gemacht.“ So sei etwa ein großes Ärgernis, das aufgebrochene Straße mit unzulässigem Material verfüllt worden seien. Ausschussmitglied Bernd Düsterdiek (CDU), der in Pech wohnt, bestätigte, das seine derweil wiederhergestellte Straße „in dem Zustand auf keinen Fall abgenommen werden darf“. Ein weiteres Beispiel für Arbeiten, die aus Sicht der Gemeinde unsachgemäß ausgeführt wurden: Die Tiefbauarbeiter von b:nt hätten laut Schmidt eigenmächtig mit einer 380 Volt-Mittelspannungsleitung von Westnetz hantiert und diese „mit Panzerband“ zusammengebunden. „So etwas ist lebensmüde.“