Golfclub in Wachtberg hilft Kindern Sportliches Engagement gegen den Krebs

Sportlich gingen Emily Kristin Kocsis und Malte Denninger als Bruttosieger hervor. Dieter Görgens, Philip Voß und Wilhelm Fuchs sicherten sich die ersten Plätze in den Nettoklassen. Sie haben sich damit für eines von drei Regionalfinalen qualifiziert. In dem Regionalfinale spielen die Brutto- und Nettosiegerinnen und -sieger in getrennten Turnierwertungen um den Einzug in das Bundesfinale. Das findet dann am 5. Oktober im Aachener Golf Club 1927 statt.