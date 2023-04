Benefizkonzert in Wachtberg Gospelchor „Joy ’n’ Glory“ und Lions sammeln Spenden für Jugendfreizeit

Die Nachfrage nach Auftritten ist so groß, dass der Chor nicht alle Wünsche erfüllen kann. In Wachtberg war er schon öfter zu Gast und hat dem Lions Club für die gute Sache gerne zugesagt. „Wir haben unser Programm weiterentwickelt, Altes und Neues gemischt“, kündigte Indra Beer, Vorsitzende des Gospelchores an. „Glücklicherweise ist es gelungen, den in Bonn und auch Wachtberg nicht unbekannten jungen Oliver Schwichtenberg als Pianisten zu gewinnen. Das Publikum erwartet eine Bandbreite bekannter und auch weniger bekannter Lieder, teils poppig-rockig, teils soulig interpretiert“, kündigen die Lions an.