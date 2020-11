Gemeinde lässt Rohre zwischen Arzdorf und Holzem verlegen : Graben für neue Abwasserleitung

Wachtberg Die Gemeinde Wachtberg lässt neue Rohre zwischen Arzdorf und Holzem verlegen. Dafür wird zurzeit ein Graben gezogen. Erforderlich ist der Bau zur Entlastung der Kläranlage Arzdorf.

Eine neue Abwasserdruckleitung wird in den nächsten Monaten zwischen Arzdorf und Villip installiert. Dafür heben Bagger zurzeit einen tiefen Graben aus. Ursprünglich sollte die Leitung für das Arzdorfer Abwasser in Richtung Villip verlegt werden. Weil jedoch Bedenken wegen des Naturschutzes aufkamen, änderten die Planer die Strecke. Jetzt wird die Trasse in Holzem enden und das Wasser fließt von dort weiter zur Kläranlage in Pech. Innerhalb von knapp fünf Monaten soll die rund zwei Kilometer lange Strecke entstehen.