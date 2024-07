Graffito in Wachtberg Wer hat da noch mal nachgesprüht?

Irritation herrschte am Donnerstagabend im Wachtberger Gemeinderat, der in der Mensa des Schulzentrums in Berkum tagte. Ratsmitglieder fragten sich: Sieht das Graffito neben dem Eingang der Hans-Dietrich-Genscher Schule nicht anders aus als kürzlich beim Pressetermin mit den Schülern?