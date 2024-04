Zwischen Einkaufszentrum und Landstraße Grünstreifen in Berkum gleicht einer Müllhalde

Hatte man sich noch bis vor wenigen Monaten an den ehemaligen Verwalter, die Hahn-Gruppe gewendet, ist jetzt die Immobilienabteilung der Edeka Rhein-Ruhr Stiftung der richtige Ansprechpartner. Eben dorthin übermittelt Edeka-Marktleiterin Melissa Duhera bei ihr ankommende Beschwerden. Manchmal liefern Passanten oder Kunden mit dem Hinweis zugleich das Nummernschild des Verursachers, sagt Duhera. Im Haupthaus der Stiftung in Moers sei das Müllproblem bekannt. In den letzten Monaten habe man Maßnahmen wie eine Grundreinigung und regelmäßige Nacharbeiten in Gang gesetzt, sagte Simone Erkens, Leiterin der dortigen Unternehmenskommunikation. „Wie allen anderen Anliegern ist uns sehr daran gelegen, das Problem abzustellen“, betont sie.