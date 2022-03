Sponsorenlauf und Menschenkette in Berkum : Grundschüler senden Friedensbotschaft in die Welt

Wachtberg-Berkum Dass man auch mit kleinen Taten Zeichen setzen kann gegen den Krieg in der Ukraine, haben Berkumer Grundschüler unter Beweis gestellt. Einem kleinen Sponsorenlauf für Unicef ließen sie eine Menschenkette auf dem Schulhof folgen.

Dass man gerade in schwierigen Zeiten eng zusammenstehen muss, das stellten am Montagmorgen die Kinder der Grundschule Drachenfelser Ländchen eindrucksvoll unter Beweis. Zunächst hatten sie eine kleine Sponsorenwanderung in Berkum unternommen, um dann zu zwei festen Kreisen auf dem Pausenhof zusammenzukommen und zu singen.

Knapp 280 Schülerinnen und Schüler machen mit

„Wir wollten als Schulgemeinschaft eine Friedensbotschaft hinaus in die Welt senden“, sagte Schulleiterin Fiona Keegan. Deshalb habe man sich spontan die Spendenaktion für die Ukraine-Hilfe von Unicef überlegt, für die die Kinder kleine Beträge von Sponsoren einsammeln konnten. So nehme man den knapp 280 Schülerinnen und Schülern auf der einen Seite das Gefühl, dem Krieg nur tatenlos zuschauen zu können. „Ich denke aber auch, das hilft den Kindern, alles, was sie so ungefiltert mitbekommen an Bildern oder was sie hören, ein Stückweit zu verarbeiten“, so Keegan.