Pflege in Wachtberg Gute Versorgung im Heim und zu Hause

Ein Zimmer in einer Senioren-Wohngemeinschaft, im Limbachstift oder lieber zu Hause vom mobilen Pflegedienst betreut werden? Vor dieser Wahl stehen Senioren und ihre Angehörigen im Ländchen, wenn alters- oder krankheitsbedingt Hilfe gebraucht wird. Angesichts des Fachkräftemangels in der Pflege war man sich im Limbachstift sowie bei den Pflegediensten Meditas und Bode einig: In Wachtberg steht man verhältnismäßig gut da.