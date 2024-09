Hallenbad in Wachtberg 470.000 Euro Mehrkosten und Überraschungen bei der Sanierung

Nach einiger Verzögerung kann die Gastronomie im Wachtberger Hallenbad voraussichtlich in der kommenden Woche wieder öffnen. Wie die Verwaltung am Mittwochabend in der Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und Bau mitteilte, steht dieser Teil de Bauprojekts kurz vor dem Abschluss. Der Beigeordnete Swen Christian berichtete: „Die Arbeiten sind deutlich vorangeschritten und die Küche kann voraussichtlich noch diese Woche in Betrieb genommen werden, der restliche Bereich in der kommenden Woche. Mit dem Pächter sind wir laufend in Kontakt, damit er weiß, wie er seine Wiedereröffnung planen kann.“