Bauarbeiten an der Töpferstraße haben begonnen : Haltestellen Adendorf-Kirche werden barrierefrei

Adendorf Die Bauarbeiten auf der Töpferstraße haben begonnen. Die Haltestellen Adendorf-Kirche werden in den nächsten Monaten barrierefrei umgebaut. Zusätzlich wird ein neuer Fußgängerüberweg für die Grundschüler gebaut.

Seit Freitag regelt eine mobile Ampelanlage an den Bushaltestellen in Adendorf den Verkehr. Diese Woche sollen ie Arbeiten für die neuen, barrierefreien Bushaltestellen und den zusätzlichen Übergang für die Grundschüler in Adendorf beginnen. Somit wird es künftig für die Nutzer des ÖPNV höhere und in Teilen breitere Bussteige geben. Den Verkehr beruhigen und Raser bremsen sollen hier neben dem entschleunigenden Effekt zukünftig auf der Straße haltender Busse ein Fahrbahntrenner und ein weiterer Fußgängerüberweg für die Grundschüler. Mehr Licht mit moderner LED-Beleuchtung soll die Sicherheit der jüngsten Schüler an der Haltestelle selbst und in der direkten Umgebung erhöhen. Taktile Elemente auf dem Boden erleichtern nach dem Umbau Menschen mit beeinträchtigtem Sehvermögen zusätzlich die Orientierung im neu gestalteten Areal.