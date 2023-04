Haushaltsberatung verschoben Wegen Tariferhöhungen muss die Gemeinde Wachtberg neu rechnen

Die Gemeinde muss in den kommenden Jahren mehr sparen. „Wir werden den Haushalt jetzt durchforsten, das wird eine ziemliche Sisyphusarbeit“, kündigte Bürgermeister Jörg Schmidt in der Sitzung des Gemeinderats an. Der Doppelhaushalt werde deshalb erst im nächsten Sitzungslauf beschlossen, also am 20. Juni. Bei der Politik stieß das größtenteils auf Verständnis. „Wir müssen jeden Stein umdrehen, um einen genehmigungsfähigen Haushalt zu bekommen“, sagte Andreas Wollmann (SPD).