Mobiles Angebot Hebamme arbeitet auf Parkplätzen, um Müttern zu helfen

Seit 35 Jahren begleitet Lisa Schütte als Hebamme Frauen während der Schwangerschaft und nach der Geburt. Hunderte Babys hat sie in dieser Zeit auf die Welt gebracht und die Mütter nach dem Wochenbett betreut und versorgt. Nun bietet sie seit Frühjahr 2022 im Auftrag des ASB diese Hilfe im Hebammenmobil in Wachtberg ganz unkompliziert an – quasi zwischen Wochenendeinkauf und Kaffee to go.