Vorhaben am Köllenhof : Heftige Debatte um Querungshilfe in Ließem

Wachtberg-Liessem Die Gemeinde Wachtberg möchte am Köllenhof eine Querungshilfe bauen. Dass diese Maßnahme sinnvoll ist, ist unstrittig, über das Wie gab es jedoch eine heftige Debatte im Infrastrukturausschuss.

Dass der Wachtberger Verwaltung die Sicherheit ihrer großen und kleinen Bürger wichtig ist, hat sie nicht zuletzt nach der Abschaffung des Schülerspezialverkehrs bewiesen. Fast überall wurde nachgebessert an Haltestellen oder Schulwegen, bei denen Eltern Handlungsbedarf Bedarf sahen. Und so schickte Beigeordneter Swen Christian im Infrastrukturausschuss beim Punkt „Gehwegverbreiterung und Querungshilfe am Köllenhof“ einen Satz vorweg: „Es steht ja erst die Sicherheit im Vordergrund, dann folgt der Blick auf die Kosten.“ Vielleicht tat er das wohlweislich, denn das Thema wurde heiß diskutiert.

Wie berichtet, plant der Rhein-Sieg-Kreis den barrierefreien Ausbau der beiden Haltestellen „Am Köllenhof“ an der Ließemer Straße (K 14). Die Gemeinde Wachtberg wiederum möchte den Gehweg von der Haltestelle in Richtung Ortsmitte (Marienforster Weg) verlängern und am Köllenhof eine Querungshilfe anbieten, damit man zum Beispiel sicher zur Unterführung gelangen könne. Um durch Nutzung dieser wiederum von einer Seite der Kreisstraße zur anderen zu kommen. „Durch die gemeinsame Umsetzung der Maßnahme mit dem Kreis lassen sich bauliche und monetäre Synergien nutzen“, so Christian. Trotzdem müsste die Gemeinde 95.000 Euro zahlen – und sich davon noch 25.000 Euro genehmigen lassen.