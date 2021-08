Initiativen in Wachtberg : Helferinnen basteln Schultüten für Flutopfer

Wachtberg/ Villiprott. Seit zwei Wochen basteln Manuela Schmidt und andere Mütter aus Wachtberg Schultüten für Erstklässler aus den Gebieten, die durch die Flut verwüstet wurden. Sie sagt: „ „Der erste Schultag ist ein ganz besonderer und wichtiger Tag im Leben eines Kindes.“

Eine Einschulung ohne Schultüte könnte es für viele Kinder aus den Flutgebieten bald geben. Manuela Schmidt aus Werthhoven will das verhindern. Seit zwei Wochen bastelt die Mutter neue Schultüten für betroffene Erstklässler. „Viele Kinder haben sich mit großer Mühe auf ihren ersten Schultag vorbereitet und ihre Schultüten selbst gebastelt. Dann kamen die Fluten und nun stehen sie teilweise ohne alles da“, schildert Schmidt nach Gesprächen mit Betroffenen. „Der erste Schultag ist ein ganz besonderer und wichtiger Tag im Leben eines Kindes. Eine Schultüte ist nicht lebensnotwendig, aber für ein Kind unendlich wichtig“, so die Psychologin.

Schulmaterialien können in Wachtberg-Villiprott abgegeben werden. Weitere Informationen gibt es via Facebook unter „Helfen muss Schule machen“ E-Mail: HelfenmussSchulemachen@web.de sowie unter 0152/51796416. scn

Betroffene Familien, Schulen oder Kitas können sich per WhatsApp oder telefonisch bei Manuela Schmidt unter 0178-7117781 oder per E-Mail bei Sandra Rosendahl: sandra-rosendahl@gmx.de melden.

Seitdem treffen sich dort rund 30 Helferinnen im Alter zwischen neun und 60 Jahren mehrmals in der Woche zum gemeinsamen Basteln. Hinzu kommen fünf Näherinnen, die Mäppchen und Rechenmäuse nähen. „Wir sind so organisiert, dass immer ungefähr 15 Helferinnen an einem Abend dabei sind“, sagt Rosendahl. Mit Erfolg, denn 35 Schultüten sind schon fertig und warten darauf, befüllt zu werden.

Wie viele Tüten es am Ende werden, sei aber noch nicht abzusehen. „Das Team arbeitet gut und zügig zusammen, sodass wir auch noch Kapazitäten für den Schulbeginn in Rheinland-Pfalz haben“, betont Schmidt. Im Gegensatz zu NRW, wo die Sommerferien am 17.08. enden, bleiben den Helferinnen für Rheinland-Pfalz zehn Tage länger. „Wir werde noch vier Wochen basteln und warten unter anderem auf Rückmeldungen aus dem Kreis Ahrweiler“, sagt Rosendahl. Demnach soll in manchen Flutgebieten noch nicht feststehen, ob der Schulbeginn nicht sogar verschoben werden muss.