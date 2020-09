Bauen in Wachtberg : Ausschuss uneins über Zukunft des Henseler Hofs

Wachtberg-Niederbachem Der Wachtberger Infrastruktur-Ausschuss hat ein Maßnahmenpaket zur Reaktivierung des Niederbachemer Dorfsaals beschlossen. Bei der Zusammenkunft herrschte jedoch nicht nur Einigkeit.

Wie berichtet, ist die Umgestaltung des Dorfsaals Teil des Integrierten Handlungskonzepts (IHK) Niederbachem von 2017. Anschaulich präsentierte zunächst Architekt Wolfgang Beyss seine Planungen, die sich in Module aufgliedern. Zu Beginn stellte der Bonner klar: „Elektronik und Lüftungsanlagen weisen Mängel auf.“ Daher steckte er diese und ähnliche Arbeiten wie Heizung und Sanitär in ein Basismodul. Eine neue Theke samt Empore, die abtrennbar vom Hauptraum ist, zählen zu Modul A und B. Die Bereiche C bis E umfassen einen Lastenaufzug, eine Lehrküche nebst neuer (vorgeschriebener) Stahltreppe sowie eine mobile Bühne. „Modul F dient der Aufwertung des Untergeschosses, unter anderem mit einer Fahrradwerkstatt und einer weiteren Toilette“, so Beyss.