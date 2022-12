Gastronomie in Wachtberg : Neue Pächterin des Henseler Hofs möchte bald eröffnen

Wachtberg-Niederbachem Die Gemeinde Wachtberg konnte schnell eine neue Pächterin für die Gastronomie im Henseler Hof in Niederbachem finden. Was ist dort geplant?

Rat hatte bereits in nichtöffentlicher Sitzung über Nachfolge entschieden

Eröffnung am 1. April 2023

Wie die neue Gastronomin, die derzeit aus persönlichen Gründen noch nichts Näheres zu ihrer Person in der Zeitung lesen möchte, auf Anfrage mitteilte, will sie die Gastwirtschaft im Henseler Hof ab dem 1. März pachten: „Die Eröffnung ist dann für den 1. April geplant“, führte sie aus. Auch wenn ihr Konzept noch nicht mit allen Details stehe, soll der Betrieb auf jeden Fall die ganze Woche geöffnet haben: „Es wird keinen Ruhetag geben“, betonte die neue Pächterin. Die „Drachenfelser Brauzeugen" hatten den Gaststättenraum oft nur unregelmäßig und in Summe wöchentlich nur wenige Stunden geöffnet, so lautete insbesondere Kritik von einigen Kunden aus Niederbachem.