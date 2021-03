Umbau des Dorfsaals : Wachtberger Verwaltung erteilt Absage für Aufzug im Henseler Hof

Hans-Jörg Metze von der KG Rot-Gold Niederbachem an der Theke im Dorfsaal, die ebenfalls erneuert werden soll. Foto: Axel Vogel

Wachtberg-Niederbachem Der Dorfsaal im Henseler Hof in Niederbachem soll modernisiert werden. Aber was genau geschehen soll, darüber sind sich Nutzer, Politiker und Verwaltung uneins. Letztere weist auf der Sitzung des Ortsausschusses auf immer höhere Kosten hin.

Mit einem alten Dauerbrenner hat sich am Montagabend der neu konstituierte Niederbachemer Ortsausschuss beschäftigt. In der Aula der Hans-Dietrich-Genscher-Schule stand die Umgestaltung des Dorfsaales im Henseler Hof auf der Tagesordnung. Nachdem die Mitglieder Leo Kreuz (CDU) zum Vorsitzenden gewählt hatten, informierte Beigeordneter Swen Christian über den Sachstand.

„Durch verschiedene Optimierungen liegen wir aktuell immer noch bei rund eine Million Euro“, sagte Christian am Dienstag auf Anfrage. Derzeit fänden parallel Abstimmungen mit dem Fördergeber, der Bezirksregierung Köln und dem beauftragten Architekten statt. „Eine überarbeitete Planung wird dem Ortsausschuss und dem Ausschuss für Infrastruktur und Bau vorgelegt“, kündigte er an.

Hans-Jörg Metze von der KG Rot-Gold Niederbachem wollte detailliert wissen, warum die Verwaltung den Bau des Aufzugs nicht weiter verfolge. Schließlich werde dieser dringend gebraucht, um bei einer Vermietung des Saales schnell Platz schaffen zu können. Etwa, um Stühle mit dem Aufzug in den Keller zu befördern. „Der Ist-Zustand ist für eine Vermietung nicht hilfreich“, unterstrich er.

„Der Aufzug steht in keinem Kosten-Nutzen-Verhältnis“, erwiderte der Beigeordnete. Zudem ergäben sich dadurch Platzprobleme im Keller. Ex-Vorsitzender Andreas Wollmann (SPD) erinnerte daran, weitere Wünsche der vorherigen Ortsvertretung nicht zu vergessen: Etwa die neue Bestuhlung, ein Bastelraum und eine neue Küche. Klar ist bereits: Sein Nachfolger Kreuz will an weiteren Zusammentreffen im Sinne einer Aktivierungsstrategie festhalten, „wenn Corona das zulässt“.