Henseler Hof in Wachtberg Karnevalisten hoffen auf rechtzeitige Eröffnung des Dorfsaals

Seit fast einem Jahr laufen sie nun, die Sanierungsarbeiten im Henseler Hof. Nun aber zeigt sich langsam ein Licht am Ende des Umbautunnels. Die letzten Arbeiten werden derzeit noch erledigt. Wachtbergs Beigeordneter Swen Christian geht aktuell davon aus, dass spätestens Ende September alle Handwerker den Dorfsaal von Niederbachem wieder verlassen haben. „Wir liegen in den letzten Zügen und das Ende der Arbeiten ist abzusehen“, verspricht er. In diesen Tagen würden noch einige Restarbeiten im Inneren sowie an der Empore ausgeführt, danach geht es noch an den Treppenbelag im Innenhof.