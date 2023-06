Gerettete Katzen Herbert und Grawi entwickeln sich prächtig

Der Fall von Herbert und Grawi auf einem Hof in Werthhoven war auch für sie nicht alltäglich. Die Eigentümer hatten vor gut sechs Wochen die verwaisten Kitten bemerkt, die in fünf bis sechs Metern Höhe in der Glaswolle lagen. Ein Dachdecker mussten zuerst das Dach öffnen, unter dem ein Kätzchen jämmerlich schrie, das zweite wurde einen Tag später aus einem Fallrohr befreit. Weil von der Mutter keine Spur zu finden war, hat eine Mitarbeiterin des Tierheims Remagen die Kleinen mit der Flasche gefüttert – anfangs alle zwei Stunden.