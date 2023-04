Knochen auf Obstplantage entdeckt Vermisste aus Wachtberg nach drei Jahren tot aufgefunden

Die seit beinahe drei Jahren vermisste Hildegard M. ist tot. Ein Zeuge habe am Samstag, 25. März, die Knochen der damals 67-Jährigen in einer Obstplantage in Wachtberg-Fritzdorf gefunden, teilte die Polizei nun mit. Diese seien der Wachtbergerin mit einer DNA-Analyse zugeordnet worden. Die Polizei schließt laut Mitteilung ein Fremdverschulden bei ihrem Tod aus.