Kultur in Adendorf : Himmlische Gestalten im Schaufenster

Adendorf Engel, wohin man auch blickt: Ein Besuch der Schaufensterausstellung im Atelier 18/80 in Adendorf lohnt sich.

„Ich freue mich, wenn Passanten durch das Fenster hereinschauen und dann lächelnd weitergehen“, sagt die ehemalige Kunst- und Mathematiklehrerin. Dann habe die Aktion bei diesen Menschen bereits ihr Ziel erreicht: in dieser schwierigen Zeit Freude, Abwechslung und Anregung zu schenken. So habe ihr ein Passant später geschrieben, dass er, inspiriert von der Engelausstellung, sich Zuhause selbst an den Schreibtisch gesetzt und Engel zu Papier gebracht habe. „Die Rückmeldungen sind insgesamt sehr positiv, die Menschen freuen sich über die Ausstellung“, so Westheide.

Manchmal suchten Kunstfreunde auch gezielt das Atelier auf, parkten in der Nebenstraße und schauten sich in Ruhe die Ausstellung an. Zu bieten hat das große Schaufenster des früheren Trachtenmodeladens neben gegenständlicher und abstrakter Malerei mit verschiedenen Materialien und Techniken auch Holzskulpturen oder Bronzen von Gastausstellerin Beate Meffert-Schmengler, deren Atelier in der Nachbarschaft liegt. „Auf den wenigen Quadratmetern zeigen sich hier die Vielfalt der Herangehensweisen an das Thema und die künstlerischen Möglichkeiten“, so Westheide.