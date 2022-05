Reinhard Vogt bei Podiumsdiskussion zu Starkregen in Wachtberg : „Hochwasser-Papst“ wünscht sich mehr Hochwassermarken

Hochwasser in Bonn : Stadtverwaltung will 2022 den Hochwasserschutz verbessern - vor allem in Bad Godesberg Jedes Jahr informiert die Bonner Stadtverwaltung über den Hochwasserschutz in der Bundesstadt. Was wurde im vergangenen Jahr gemacht, was folgt in diesem Jahr? 2022 stehen vor allem in Bad Godesberg einige Maßnahmen an, um den Hochwasserschutz zu verbessern.