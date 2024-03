Frisch auf den Tisch Welche Spezialitäten die Hofläden in Wachtberg zu bieten haben

Die Damen haben es gut bei Lukas Schimmel. Wenn den Ladys der Sinn nach Diskretion steht, ziehen sie sich zurück. Diejenigen, die Geselligkeit suchen, finden jederzeit Anschluss. Scharren, gackern, picken, im Sand baden – das Leben könnte kam besser sein für die rund 1000 Hühner. Herr über das Federvieh ist Lukas Schimmel, der den „Bauernhof Schimmel“ an der Fritzdorfer Straße 2018 von seinem Vater Maternus übernommen hat. Was gestern noch auf den Feldern stand oder von den Hühnern gelegt wurde, bietet er im Hofladen des Betriebs an – frisch oder verarbeitet. Das Angebot reicht von Eiern von Wiesenhühnern, frischen Nudeln, Marmeladen aus regionalen Früchten, saisonales Obst und Gemüse, Fleisch sowie Fleischkonserven. Ab Mitte April gibt es wieder feldfrischen Spargel. Neben den Hühnern sind die Färsen- und die Ochsenmast weitere Standbeine des Landwirts.