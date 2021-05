Tierschutz : Holzemer Landwirte wollen Hennen retten

Wachtberg-Holzem Hühner die gezüchtet wurden, um Eier zu legen, haben oft nur ein kurzes Leben. Nach rund einem Jahr enden viele von ihnen als Suppenhuhn. Das Ehepaar Kühlwetter, das einen Hof in Holzem hat, will solche Tiere nun retten.

Was mancher Verbraucher nicht weiß: Hühnern ist oft nur ein kurzes Leben beschieden - vor allem den speziell für die Eierproduktion gezüchteten sogenannten Hybriden. Sobald die Legeleistung einer Henne nach etwa zwölf bis fünfzehn Monaten nachlässt, werden viele Tiere geschlachtet und enden als Suppenhuhn. Denn normalerweise liegt die Lebenserwartung eines Huhns zwischen sechs und zehn Jahren, wobei Experten davon ausgehen, dass Hybridhühner eine kürzere Lebenserwartung haben. Das traurige Schicksal der Hybridhühner bewegt den Holzemer Landwirt Wilfried Kühlwetter bereits seit geraumer Zeit. Schließlich liefert seine Hühnerhaltung seit den 90er Jahren den Hauptertrag seines Hofes: Genauer gesagt der Verkauf von Hühnerfleisch und Eiern.

Das Schicksal der älter gewordenen Hühner zu ändern, fiel Kühlwetter schwer. Schließlich unterliegt er im harten Wettbewerb, dem sich Landwirte stellen müssen, wirtschaftlichen Zwängen: „Ich habe kaum Spielraum, meine Tierhaltung zu ändern und auf eine bestimmte Zahl von Eiern zu verzichten.“ Doch inspiriert durch seine Frau Alexandra, die sich im Wachtberger Tierschutzverein engagiert, will Landwirt Kühlwetter nun umsteuern: Die älteren Hühner sollen nicht mehr geschlachtet werden. Vielmehr ist der Plan, sie für fünf Euro das Tier in gute Hände und in ein neues Leben zu vermitteln. „Mit Vorteilen für alle Beteiligten“, wie Alexandra und Wilfried Kühlwetter unterstreichen.