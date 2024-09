Hornissen in Wachtberg Wenn 300 Untermieter den Rollladenkasten bevölkern

Das Loch im Rollladenkasten über der Terrassentür von Elisabeth Kühlwetter-Weinrich schien anfangs gar nicht so groß zu sein. Ein paar Hornissen hatten es Anfang Mai quasi als Eingangstür für ihr Nest gefressen, das sie in den folgenden Wochen in besagtem Rollladen des Gimmersdorfer Reihenhauses gebaut haben. Da sich die Insekten nicht als störend oder gar aggressiv erwiesen hatten, ließ die Gimmersdorferin die fliegenden Untermieter unbehelligt gewähren. „Wir sind ein sehr tierfreundlicher Haushalt, schließlich leben wir auch auf dem Land“, sagt Kühlwetter-Weinrich.