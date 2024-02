Ehemaliges Hotel Dahl in Niederbachem Wachtberger Seniorenresidenz nimmt politische Hürde

Vor gut einem Jahr wurde bekannt, dass das Hotel Dahl in Niederbachem schließen wird. Ein Käufer trat mit der Idee an die Öffentlichkeit, dort eine Seniorenresidenz zu errichten. Nach mehr als 40 Jahren Beherbergung und Bewirtung von Gästen ging die Immobilie an das Hamburger Unternehmen Cureus. Die Pläne dort gingen am Dienstagabend überraschend geschmeidig über die Bühne des Wachtberger Planungsausschusses.