Ruhepunkte auf Wachtberger Gebiet : Ideen für weitere Liegebänke entlang der Rheinischen Apfelroute gesucht

Wachtberg Seit kurzem stehen an der Rheinischen Apfelroute auf Wachtberger Gebiet zwei weitere Liegebänke. Der Verein Rhein-Voreifel-Touristik sucht Ideen für weitere Standorte der Ruhepunkte – und wirbt um finanzielle Unterstützung.

Seit Sommer 2020 verfolgt der Tourismusverbund nach eigenen Angaben die Idee, die Apfelroute noch attraktiver zu machen. Die erste Bank, seinerzeit am Kulturlandschaftserlebnispunkt am Rheinhöhenfriedhof in Wachtberg aufgestellt, hatte so viel Zuspruch gefunden, dass der Verein mit Sitz im Köllenhof in Ließem beschloss, weitere Liegebänke entlang der ganzen Apfelroute zu platzieren.