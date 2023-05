Kellertheater in Wachtberg-Pech Im Chateau Pech gibt es nun einen flammhemmenden Bühnenvorhang

Im Kellertheater Chateau Pech laufen gerade die letzten Proben: in dieser Woche nochmal am Mittwoch und am kommenden Wochenende. Dann folgen Haupt- und Generalprobe, ehe ab dem 25. Mai die Wiederaufnahme des Theaterstücks „Eine Frau braucht einen Plan“ die Theater-Fangemeinde nach Wachtberg-Pech lockt.