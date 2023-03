Sanierung des Henseler Hofs Im Juni könnte der neue Italiener öffnen

Derzeit sind laut Gemeinde die Umbaumaßnahmen im vollen Gange. Im Innenhof seien die Betonierarbeiten für die Treppe und den Hublift bereits abgeschlossen. Montiert ist auch die Fluchttreppe hinter dem Gebäude. Im Keller wurden die neuen Wände gemauert und die Rohinstallationen in Sachen Elektro und Lüftung beendet. Weit vorangeschritten sind zudem die Arbeiten im Herzen des Henseler Hofes, im Saal: Hier stehen die neuen Trockenbauwände im Theken- und Küchenbereich. „Die technischen Vormontagen befinden sich in den letzten Zügen“, so die Gemeinde. Zudem seien die Deckenstrahlplatten an den Dachschrägen montiert und die Dachflächenfenster ausgetauscht worden.