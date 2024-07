Wachtberger Geschichte Im zweiten Erzählcafé geht es um den Domsteinbruch

Kein Ortsteil im Gemeindegebiet von Wachtberg ist in den vergangenen Jahren hinsichtlich der Bevölkerungszahl so stark gewachsen wie Berkum. Dabei fehlen dort aktuell ein Verein oder eine Institution, in denen sich Einheimische wie Zugezogene finden können, um ihr Wissen um die Vergangenheit des Ortes und die Spurensuche nach den Zeugnissen des kulturellen Erbes im Gespräch miteinander zu teilen. Deshalb haben Ulf Hausmanns (Vorsitzender des Heimatvereins Villip) und die stellvertretende Vorsitzender des Niederbachemer Heimatvereins, Daniela Wiedeck, das sogenannte „Berkumer E-Café“ (Erzählcafé) erstmals im Juni mit Unterstützung des Limbachstifts in den Räumen des Altenstifts in Berkum organisiert. Mehr als 60 Interessierte kamen zusammen, um sich über das römische Leben im Drachenfelser Ländchen zu informieren.