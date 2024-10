Schulen in Wachtberg In den Herbstferien wird noch mal kräftig gebaut

■ Grundschule Villip: In Villip wird die denkmalgeschützte „Alte Schule“ saniert und später, nach einem Teilabriss auf dem hinteren Teil des Grundstücks, durch Neubauten erweitert werden. „In den Sommerferien wurden umfangreiche Baumaßnahmen durchgeführt, um die Sicherheit und Funktionalität der Schulräume weiter zu verbessern“, heißt es im Bericht. Ein zentraler Bestandteil der Arbeiten war der Einbau von zwei Stahlträgern im alten Schulgebäude, was wegen der erweiterten Nutzung der Räume im Obergeschoss notwendig wurde. Außerdem wurde der Brandschutz im Gebäude verbessert. In zwei der drei Klassenräumen im Erdgeschoss wurde ein neuer Boden verlegt. In den Garderobenbereichen ist der neue Bodenbelag zweifarbig, damit der Fluchtweg, der freigehalten werden muss, für die Kinder gut zu erkennen ist.