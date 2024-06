Eltern sorgen sich um Sicherheit Großer Wirbel um mögliche Verlegung einer Haltestelle in Oberbachem

Bevor sich die Politik erneut mit einer Verlegung der Oberbachemer Haltestelle beschäftigt, die sich die zuständige Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) aus Zeitersparnisgründen wünscht, will man eine behördliche Maßnahme testen, die helfen soll, die Ortsdurchfahrt für Busse aber auch für Feuerwehr und Rettungsdienst zu verbessern: Mit einem umfassenden Parkverbot an der als neuralgisch bekannten Engstelle an der Dreikönigenstraße in Höhe der Kirche. Zuvor hatte Benjamin Menke (Unser Wachtberg) im Ortsausschuss das Parken in dem Bereich bereits „als zentrales Problem“ im Ort ausgemacht.