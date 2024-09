Programm der Gemeinde Wachtberg In Wachtberg ist man ab 55 Jahren Senior - was soll das?

Mit dem folgenden Thema kann man sich nur auf ganz dünnes Eis begeben. Wann ist man alt? Wann fühlt man sich alt? Was bedeutet das für mich, andere und das ganze Umfeld? Lohnenswerte Fragen, die die Gemeinde Wachtberg über einen Fragebogen beantwortet haben möchte. Auch angesichts der gesicherten und nicht nur zu erwartenden Überalterung der Gesellschaft eine zu begrüßende Aktion. Irgendwann werden wir alle wissen wollen, wo der nächste Arzt sich niedergelassen hat, wie man ohne Hürden ins Schwimmbad kommen kann oder wo auch am Abend noch was los ist, sich die älteren Leute treffen.