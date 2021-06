Gemeinde plant Impfaktion : In Wachtberg sind erst zwei Flüchtlinge geimpft

Wachtberg In Wachtberg haben bislang nur wenige, der 300 von der Gemeinde betreuten Personen einen Schutz gegen das Corona-Virus. Das soll sich bald ändern. Die Gemeinde Wachtberg ist gerade dabei, eine Impfaktion zu organisieren.

Die Impfung der Flüchtlinge in Wachtberg kommt nicht so recht voran. Das betrifft vor allem die Menschen in den Sammelunterkünften der Gemeinde. Das erfuhr der General-Anzeiger aus Kreisen der ehrenamtlichen Flüchtlingsbetreuer. Die würden sich ein zügiges Impfen wünschen, besonders mit Blick auf das erhöhte Ansteckungsrisiko in den Gemeinschaftsunterkünften. „Eigentlich gehören sie zur Gruppe 2 der zu Impfenden“, so ein Betreuer, der namentlich nicht genannt werden will. Damit hätte diese Gruppe eine hohe Impfpriorität.