Corona in Wachtberg : Infizierte in Limbachstift und Schule

31 Kinder der Schule am Wald in Adendorf befinden sich derzeit in Quarantäne. Die Ergebnisse der Abstriche stehen noch aus. Foto: Petra Reuter

Wachtberg In Adendorf befinden sich 31 Kinder in Quarantäne. Auch das Limbachstift ist von Corna betroffen und deshalb für Besucher geschlossen.



Das Coronavirus verbreitet sich auch in der Gemeinde Wachtberg weiter: Wie Rita Lorenz, Sprecherin des Rhein-Sieg-Kreises, am Freitag bestätigte, gibt es an einer Schule in Adendorf einen bestätigten Coronafall. 31 Kinder würden sich in Quarantäne befinden. „Die Ergebnisse der Abstriche stehen noch aus“, so Lorenz. Der Kreis spricht von „einer Schule in Adendorf“, da es dort aber nur eine gibt, handelt es sich um die Grundschule Schule Am Wald. Gemeindesprecherin Margrit Märtens sagte gegenüber dem GA, dass die Eltern an der Schule entsprechend informiert worden seien.

Einen weiteren bestätigten Coronafall vermeldet der Kreis für einen Bewohner „eines Seniorenheims“ in Wachtberg – betroffen ist das Limbachstift in Berkum. „Am Mittwoch wurden Abstriche von 145 Bewohnerinnen und Bewohner sowie von 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genommen. Die Ergebnisse dieser Abstriche stehen noch aus“, so Lorenz gegenüber dem GA auf Nachfrage. Das Heim sei nun für Besucher geschlossen.