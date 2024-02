Protest gegen Neubaugebiet in Wachtberg Initiative „Rettet die Burg Odenhausen“ hat rund 2000 Unterschriften übergeben

Sie weist darauf hin, dass es sich bei Burg Odenhausen um einen privaten Wohnsitz handele, der von den Eigentümern öffentlich zugänglich gemacht werde. Das und die Pflege von Burg und Park seien beispielhaft. „Von diesem gemeinsamen Engagement profitieren alle in Wachtberg“, so die Freunde der Burg. Deshalb will die Initiative in diesem Frühjahr verstärkt die alltägliche wie auch die historischen Beziehungen zwischen der Burg und ihrem Umfeldverdeutlichen.