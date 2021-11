Wettbewerb : Initiatoren ziehen positive Bilanz

Die Bilder der Gärten, die an dem Wettbewerb teilgenommen haben, werden nun nach und nach online zu sehen sein. Foto: privat

Wachtberg Erstmals fand der Wettbewerb „Wachtberg blüht auf“ statt. Insgesamt 17 Wachtberger haben mit Haus- und Vorgärten teilgenommen.

Mit den Besichtigungen der letzten Gärten durch die Jury, wurde der erste Wachtberger Gartenwettbewerb im Oktober abgeschlossen. Die interfraktionelle Initiative „Pro Natur Wachtberg“ hatte den Gartenwettbewerb initiiert und im Juli gestartet. Der Wettbewerb soll Impulse für die Artenschutz setzen und gute Beispiele dafür aufzeigen, dass der artenreiche Hausgarten um ein Vielfaches schöner und am Ende einem monotonen Schottergarten in vielen Belangen überlegen ist.

Über die Resonanz im ersten Jahr ist man außerordentlich erfreut, teilte die Initiative nunmehr mit. 17 Gärten wurden zum Wettbewerb angemeldet. Alle Gärten konnten den Herbst über im September und Oktober von Mitgliedern der Initiative besucht und in Augenschein genommen werden, die mit sehr individuellen Sichtweisen und Philosophien ihrer Besitzer und Besitzerinnen gestaltet wurden. Sämtlich Gärten leisten entsprechend der Wettbewerbsziele und -kriterien einen Beitrag zum Arten- und Klimaschutz in Wachtberg, so die Initiatoren des Wettbewerbs.