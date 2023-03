Hip-Hop-Event in Berkum : Wachtberger Duo tritt zum letzten Mal an

Joana Bungert (links) und Emma Quantius trainieren zusammen in Emmas Elternhaus in Wachtberg Villip. Foto: Petra Reuter

Wachtberg Berkum Am Sonntag findet der deutschlandweit ausgeschriebene Wettbewerb „Hip Hop Unite German Qualifier 2023“ in Wachtberg statt. Das Berkumer Hip-Hop-Duo J.E.M.-Session hat den Wettbewerb in die Heimat geholt. Zugleich wird es ihr letzter gemeinsamer Auftritt sein.



Seit mehr als sieben Jahren tanzen sich Joana Bungert und Emma Quantius als erfolgreiches Wachtberger Hip-Hop-Duo J.E.M.-Session auf die vordersten Ränge der großen Wettbewerbe. Während sie für die Teilnahmen bisher oft lange Wege in Kauf nehmen mussten, werden sie am kommenden Wochenende in der heimischen Aula in Berkum auftreten.

Ihr ehemaliger Tanzlehrer Emanuel Orfeo hat mit der Hilfe der Gemeinde hier das deutschlandweit ausgeschriebene Hip Hop Unite German Qualifier 2023 organisiert. Für das Wachtberger Duo wird es die letzte Teilnahme an einem solchen Wettbewerb sein.

Schon in den vorherigen Jahren war es für die beiden Hip-Hopperinnen nicht immer einfach, das Training zu organisieren. In der kontaktbeschränkten Anfangszeit der Pandemie trainierten sie oft virtuell per Zoom-Meeting. Das hatte allerdings seine Grenzen, weil die Moves beim Hip Hop bis auf den Sekundenbruchteil genau aufeinander abgestimmt sein müssen.

„Das funktioniert per Video nur eingeschränkt, weil es doch immer einen kleinen Zeitversatz gibt“, sagten die jungen Tänzerinnen unisono. Aber auch nach den Kontaktbeschränkungen blieb es schwierig, weil sich die Lebensschwerpunkte der jungen Frauen verändert hatten.

Für Joana stand die Ausbildung zur Uhrmacherin im Vordergrund, Emma arbeitete für ihr Abitur. Zwar tanzen sie nach wie vor zusammen und haben auch für diesen Wettbewerb eine neue Show auf die Beine gestellt. „Aber ich werde jetzt meine Meisterausbildung weiterverfolgen und Emma will nach dem Abitur ihre Ausbildung anfangen“, sagte Bungert. „Und das wird nicht unbedingt hier in der Nähe sein“, erklärte Emma. Sie hat sich im öffentlichen Dienst beworben, erfüllt bisher alle Einstellungskriterien und weiß nicht, in welcher Stadt ihre zukünftige Ausbildungsstätte liegen wird. Regelmäßiges gemeinsames Training wird damit unmöglich sein. „Deshalb werden die Auftritte am kommenden Wochenende unsere letzten bei Wettbewerben sein“, kündigten die beiden an.

Teilnehmer aus ganz Deutschland

Dass ein deutschlandweit ausgeschriebener Hip-Hop-Wettbewerb in der Aula der Hans-Dietrich-Genscher-Schule stattfindet, liegt ein stückweit an der Tanzkarriere der beiden Wachtbergerinnen. „Ich kenne Joana und Emma, seit sie angefangen haben zu tanzen“, erzählte Orfeo. Der aus Italien stammende, in Deutschland und London aufgewachsene und an der Londoner Academy of Performing Art ausgebildete Tanzlehrer, hatte seinerzeit in einer Bad Godesberger Tanzschule unterrichtet. Inzwischen führte ihn sein Weg nach Sankt Augustin, wo er eine eigene Tanzschule betreibt.

„Der Kontakt zu den beiden ist nie ganz abgebrochen“, erzählte Orfeo. So kam die Idee auf, die aus ganz Deutschland anreisenden Teilnehmer und Zuschauer des Tanzevents in die Berkumer Aula einzuladen. Wer hier gewinnt, kann sich für europa- und weltweite Tanzwettbewerbe qualifizieren. „Wir haben mit dem Bürgermeister gesprochen, die Gemeinde hat gleich zugesagt“, erzählte Orfeo.