Frischer Wind bei der FDP im Wachtberger Rat Jessica Reinbold will nicht nur meckern, sondern anpacken

„Ich habe natürlich ja gesagt“, berichtet Reinbold, die am Donnerstag vereidigt wird. Die 45-Jährige stammt ursprünglich aus Limburg. Nach dem Betriebswirtschaftsstudium in Koblenz ging es über Köln und Düsseldorf nach Bad Godesberg, wo sie seit 2008 wohnte. 2019 zog sie nach Gimmersdorf. Erst 2021 trat sie in die FDP ein. Der Grund dafür: „Es war mein Wunsch, nicht nur zu meckern, sondern selbst etwas zu machen. Und zu verstehen wie Politik an der Basis funktioniert. Ich bin dann direkt in den Wahlkampf eingestiegen“, sagt Reinbold. Sie entschied sich für die Liberalen, weil sie sich von ihren Ansichten dort am ehesten aufgehoben fühle.