Aktion am Jugendhaus Villip Kinder sprühen für saubere Ozeane

In diesem Jahr hatte man sich wegen des immer stärker in den Vordergrund rückenden Klimawandels für das Thema Müll in den Ozeanen entschieden. Zusammen mit Sara Roskosch und Ricarda Oehl wurden ein Film zum Thema und ein Quiz vorbereitet. Ehe die rund 15 Kinder und Jugendlichen an das von Künstler Moritz Winkler vorgezeichnete Motiv mitgestalteten, probierten sie die Technik des Malens mit Sprühdosen aus. „Sprühdosen sind ein unheimlich vielseitiges Malmedium, um großflächige Bilder zu malen, die größer sind als das, was die Kinder vorher kannten.“