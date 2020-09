Probewahl in der Hans-Dietrich-Genscher-Schule Wachtberg : Jugendliche wählen Renate Offergeld

Wachtberg Genau wie die „Großen“ durften Schüler der Hans-Dietrich-Genscher-Schule den Wachtberger Bürgermeister wählen. Die Acht- bis Zehntklässler entschieden sich in der Mehrheit für die jetzige Amtsinhaberin Renate Offergeld.

Kurz vor den Sommerferien entschieden die Jugendfachkräfte Frank Fongern von der evangelischen Kirche, Claudia Schmidt von der Gemeinde Wachtberg, Maike Wilhelm von der katholischen Jugendagentur und Jugendleiterin Svenja Schnober, die U16-Wahl trotz Corona, jedoch im angepasst kleineren Format, durchzuführen. „Es gab immer wieder Änderungen als Reaktion auf die aktuelle Pandemiesituation“, sagte Schmidt. Dass die Wahl trotzdem eine gute Idee war, zeigte sich am Wahltag in der Hans-Dietrich-Genscher-Schule (HDG-Schule). Knapp 140 Schüler aus den Klassen acht bis zehn von insgesamt 310 Schülern der HDG-Schule kamen jeweils klassenweise mit ihren Lehrern in die Aula. Dort erwarteten sie originale Wahlkabinen und eine Originalurne, wie sie auch bei der „echten“ Wahl benutzt werden. Auch die Wahlzettel orientierten sich an den Orignalen, mit einem Unterschied. „Bei den Originalwahlzetteln ist eine Ecke abgeschnitten, und sie sind an verschiedenen Stellen gelocht“, erklärte Schmidt. Das sei als Orientierung für Menschen mit Sehbehinderungen bestimmt.