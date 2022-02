Mehr Bewegung in Werthhoven : Jugendtreff macht die Kinder fit

Werthhoven Fit werden in der Pandemie: Ein Angebot für Kinder gibt es im Jugendtreff Werthhoven unter dem Motto „Sport im Ort – fit im Jugendtreff“. Dann soll es noch mehr Aktionen rund ums Springen, Rollen, Laufen und Spielen geben – auch im Außenbereich.

Der Jugendtreff Werthhoven plant gemeinsam mit jenem in Villip und dem Spielezirkus Bonn eine Zirkuswoche im Pössemer Treff in der ersten Osterferienwoche. Vom 11. bis 14. April können bis zu 30 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren teilnehmen. Dafür benötigen die Jugendfachkräfte der Gemeinde Wachtberg noch etwa vier Teamer. Für die vier Einsatztage (jeweils von 8.30 bis 15 Uhr) gibt es eine Aufwandsentschädigung von 150 Euro und ein Zertifikat über die ehrenamtliche Tätigkeit. Gesucht werden Jugendliche ab 16 Jahren. Formlose Bewerbungen mit einigen Zeilen zur Person und den Kontaktdaten können Interessierte per E-Mail an jugend@wachtberg.de senden. Hierüber werden auch Fragen beantwortet. mur

Bund zahlt Fördermittel aus

„Es soll ein Ort werden, an dem sich Jugendliche auch außerhalb unserer Öffnungszeiten treffen und Sport treiben können“, beschrieb der Jugendwart den Platz vor dem Jugendtreff. In wenigen Wochen sollen hier ein Basketballkorb, eine Tischtennisplatte und Streetsoccer-Tore zum Sport locken. Zusätzlich zur Ausstattung konzipierte das Team ein reichhaltiges Programm für den Nachwuchs von den Kleinsten bis zum jungen Erwachsenen. „Ziel ist, den Kindern und Jugendlichen trotz der Situation, aber natürlich unter den jeweils geltenden Vorgaben, gemeinsames Spiel und Sport zu ermöglichen“, so Blum. Zurzeit gelte im Innenbereich Maskenpflicht. Für Schüler bis 16 reicht die Schultestung, alle Besucher ab 16 Jahren müssen einen Test vorweisen. Für junge Erwachsene gilt ab 18 Jahren beim Besuch die 2G-Regel.

Samstags steht Tanzen auf dem Programm

Insgesamt sah Blum das anlaufende Jahr für den Jugendtreff optimistisch. Laut der Jahresstatistik waren an vielen Tagen 15 bis 20 Kinder und Jugendliche da. Das sei auch 2021 so gewesen und mit Blick auf die Förderung von Kreativität und Selbstständigkeit sowie dank Hygienekonzept bisher kein Problem, sondern eher erfreulich, so Blum. Sofern Corona keinen Strich durch die Rechnung mache, sei auch ein Zirkusprojekt in den Osterferien in Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus in Villip denkbar. Die Gemeinde fördert die Aktivitäten im mit tatkräftiger Initiative des Werthhovener Bürgervereins aufgebauten, gemeindeeigenen Hauses mit Sach- und Programmkosten in Höhe von 8950 Euro und mit Personaleinsatz. An den Kosten beteiligt sich der Rhein-Sieg-Kreis zu 68 Prozent.