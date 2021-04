Wachtberger Jugendorchester probt digital : Junge Musiker wünschen sich endlich wieder ein Konzert

Wachtberg Ein Jahr Distanz: Für das Wachtberger Jugendorchester gestalten sich die Proben und das Zusammenspiel schwierig – trotz Treffen über das Internet. Zudem sucht der Trägerverein einen neuen Schatzmeister.

Ab März 2020 ging erst einmal gar nichts mehr. So beschreibt Christoph Koch, Vorstandsmitglied des Vereins Wachtberger Jugendorchester, die Lage im Ensemble zu Beginn der Pandemie. Auch wenn es vorübergehend Zwischenlösungen gegeben hat, wirke sich die andauernde Distanz zwischen den Musikern weiter negativ auf die Proben, das Zusammenspiel, aus. Was sich die Musiker wünschen, ist klar: Endlich wieder ein Konzert.

Am Anfang der Pandemie war das Üben auf digitaler Ebene alles, was machbar war, sagt Koch. „Im Sommer konnte das Jugendorchester dann im Wechsel in kleinen Besetzungen im Köllenhof proben“, berichtet er. Später waren auch im Schulzentrum wieder Proben auf Abstand möglich. Zudem brachte Leo Zimmer, Dirigent und musikalischer Leiter, die 18 jungen Musiker digital zusammen, wann immer es ging, fügt Koch hinzu.