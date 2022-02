In Wachtberg : Frau kommt von Fahrbahn K14 ab und kracht in Wohnhaus

Frau kommt von Fahrbahn K14 ab und kracht in Wohnhaus

In Wachtberg

Eine Frau ist mit ihrem Auto in ein Wohnhaus in Wachtberg gefahren. Foto: Petra Reuter

Wachtberg Vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls ist eine Autofahrerin in Wachtberg von der Fahrbahn abgekommen und in ein Wohnhaus gekracht. Für die Schwerverletzt wurde ein Notarzt mit einem Hubschrauber eingeflogen.

