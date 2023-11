Sorge um Wachtberger Wasserburg Odenhausen Kämpferische Burgretter wachsen rasant

Die Gruppe der Freunde der Burg ist bunt gemischt, neben Privatleuten sind Vertreter unterschiedlicher Wachtberger Fraktionen dabei, aber auch Naturschützer und Rechtsanwalt Christof Siefarth, der sich mit seiner Expertise um die Anliegen kümmert. Nun will man weiter an die Öffentlichkeit. „Dazu wurde eine Fünfergruppe gebildet, die die weiteren Aktivitäten entwickeln sollen, die in regelmäßigen Treffen besprochen und dann umgesetzt werden“, sagt Hausmanns, in Villip Heimatvereinsvorsitzender. Neben ihm und Siefarth gehören dazu Uwe Rieken, Sabine Killmann und Herwart Weinrich. Seine Unterstützung hat der langjährige Wirtschaftsförderer der Gemeinde, Klaus Huse, zugesagt.