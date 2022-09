90 Jahre Karnevalsgesellschaft Villip : Karneval statt Kaninchen

Die Garde der KG Gemütlichkeit auf der Bühne in der Berkumer Aula beim 88-jährigen Jubiläum im Jahr 2020. Foto: Petra Reuter

Wachtberg Als die zehn befreundeten Kaninchenzüchter in den 1930er ihre erste Karnevalsveranstaltung organisierten, war noch nicht absehbar, dass aus ihrem Verein eine der traditionsreichsten Karnevalsgesellschaften in Wachtberg werden würde. Heute feiert die KG Villip 90. Geburtstag.

Begonnen hatte alles mit einem Kaninchenzuchtverein. Zehn Freunde taten sich zusammen, um sich regelmäßig über ihre Langohren auszutauschen. Nach wenigen Jahren erwuchs aus der mit rheinischem Humor bestens ausgestatteten Gruppe die Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Gemütlichkeit. Wie das geschah, erzählten die langjährigen Mitglieder Waltraud und Hans-Jürgen Dick. Die Party zum Jubiläum steigt am ersten Samstag im September unter dem Motto „Fastelovend is en Jlöck – fröher un su wie hück“

„Es gab nicht so viele Vereine damals“, erinnerte sich Waltraud Dick an die Erzählungen ihres Großvaters Heinrich Waber, Gründungsmitglied der KG. Waltraud Dick und ihr Ehemann Hans-Jürgen Dick gehören heute zu den langjährigsten Mitgliedern der Villiper Karnevalsgesellschaft. Seinerzeit prägten neben den Kaninchenzüchtern vor allem der Schützenverein sowie der Sportverein den Ort, berichtete die Villiperin.

Die Freude am Karneval trugen in Villip viele Menschen in sich. Vor allem im Kaninchenzuchtverein habe immer gute Stimmung geherrscht, berichtete Hans-Jürgen Dick. „Da lag es nahe, dass sich der Kaninchenzuchtverein um die Karnevalsveranstaltungen kümmerte.“ Die erste Karnevalssitzung mit Elferrat richtete der Verein zur Fastnacht 1937 aus.