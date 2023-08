Henseler Hof in Wachtberg Karnevalisten hoffen auf rechtzeitige Eröffnung des Dorfsaals

Besonders schlimm wäre es aus ihrer Sicht jedoch, wenn in Niederbachem Rosenmontag nicht wie gewohnt im Dorfsaal gefeiert werden kann. „Auf dieses Ereignis freut sich jeder im Ort. In den vergangenen Jahren gab es viele Einschränkungen. Alle wünschen sich, dass wir diesmal wieder wie in den Jahren zuvor gemeinsam feiern. Denn sonst geht eine lieb gewonnene Tradition am Ende verloren“, so Kirsten-Möhlenhoff.