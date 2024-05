Verwilderte Katzen in Wachtberg „Wir sind wütend über die unkontrollierte Vermehrung“

Herbert und Grawi ging es gar nicht gut, als sie vor gut einem Jahr in Wertthoven gefunden wurden. Die beiden Kätzchen hatten sich in der Dachisolierung des Hauses von Theodora Henn und Herbert Müller verkrochen und waren in einem denkbar schlechten Zustand. Mit Hilfe von Dachdeckern, Nachbarn und dem Tierheim Remagen, das für Wachtberg zuständig ist, konnten sie gerettet, und – nachdem sie mühevoll aufgepäppelt worden waren – vermittelt werden.