Rettungseinsatz in Niederbachem : Katze Luna hält Feuerwehr in Wachtberg auf Trab

Wachtberg Nachdem sich am Samstagnachmittag eine Katze auf das Dach eines Einfamilienhauses in Wachtberg-Niederbachem verirrt hatte, rückten gleich mehrere Feuerwehrkräfte zum Rettungseinsatz aus - und erlebten dabei ihr blaues Wunder.

Zu so einem Einsatz müssen die Feuerwehrkräfte von Wachtberg freilich auch nicht aller Tage ausrücken: Nachdem eine Katze auf ungeklärtem Wege auf das Dach eines Einfamilienhauses am Elsternweg in Wachtberg-Niederbachem geklettert war und dort in schwindelnder Höhe auch nicht mehr weg kam, starteten rund zehn Kräfte der Feuerwache am Samstagnachmittag einen Rettungseinsatz.