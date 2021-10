Endlich wieder Vorlesezeit : Keine Angst vorm Wolf im Nachthemd

Wachtberg-Niederbachem Mit 13 Jahren kann die Gymnasiastin Marieluise Abraham selbstverständlich sehr gut lesen, ebenso gut kann sie auch vorlesen. Mit einer Geschichte vom Wolf im Nachthemd kehrt sie in ihre ehemalige Kita Drachenhöhle zurück und zieht die Kleinen in ihren Bann. Die Vorleseaktion wird vom Heimatverein organsiert.

Mucksmäuschenstill war es auf dem Teppich in der Bücherecke der Flitzigruppe in der Kita Drachenhöhle. Gebannt lauschten die Kinder der Stimme der 13-jährigen Marieluise Abraham. Vom Heimatverein für die Aktion gewonnen, hatte die Schülerin ein Kinderbuch für den Nachwuchs mitgebracht und las den Kleinen die Geschichte vom Wolf im Nachthemd vor. Nicht nur die Jüngsten fanden die Aktion klasse.

„Jetzt, wo man wieder zusammenkommen kann, wollen wir auch wieder mehr für die Kinder machen“, erklärte die stellvertretende Vorsitzende des Heimatvereins Niederbachem Daniela Wiedeck. In der Woche zuvor hatten die Initiatoren die rollende Waldschule der Jägerschaft Bonn in die OGS der benachbarten Drachenfelsschule eingeladen. Auch für andere Gruppen planen sie Vorlese-Stunden und weitere Aktionen, unter anderem soll Ilse Fuß in der Kita Glühwürmchen vorlesen. Der Kontakt zu Marieluise war „auf dem kleinen Dienstweg“ entstanden. Man fragte unter Nachbarn und Bekannten nach und jemand schlug die Schülerin vor. Marieluise ist eine echte Leseratte, jede Woche kauft sie sich in der Bad Godesberger Parkbuchhandlung ein neues Buch. Dort hat sie sich auch beraten lassen, welches Buch für die Vorlese-Aktion am besten geeignet sei. Parkbuchhandlung-Chefin Barbara Ter-Nedden schenkte ihr daraufhin das Buch, das Marieluise auch den Kindern vorgelesen hat.